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مصرع عاملين وإصابة ثالث سقطوا ببئر صرف صحي في الأقصر (صور)

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مصرع عاملين وإصابة ثالث سقطوا ببئر صرف صحي في الأقصر (صور) مصرع عاملين وإصابة ثالث سقطوا ببئر صرف صحي في الأقصر (صور)

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لقي عاملان مصرعهما فيما أصيب ثالث أثناء قيامهم بمحاولة تسليك ماسورة صرف الصحي داخل غرفة مياه صرف بمنطقة نجع القرية بجوار الشيخ السعد الصحابي في الأقصر.

مصرع عمال فى الصرف الصحى

ورد بلاغ لمركز شرطة إسنا جنوب الأقصر من أهالي القرية، يفيد بسقوط 3 أشخاص أثناء عملهم في تسليك بيارة للصرف الصحي بمنطقة الشيخ سعد الصحابي بالقرية بمركز إسنا.

مصرع عمال فى الصرف الصحى

وعلى الفور تم إرسال 3 سيارات إسعاف لنقل الجثث والمصاب، بجانب الحماية المدنية لإنتشال الجثث من مياه الصرف الصحي.

مصرع عمال فى الصرف الصحى

ونقلت سيارة الاسعاف بمرفق إسعاف الأقصر المصاب عقب انقاذه من الاهالي بسبب إصابته بحالة من الإغماء وضيق في التنفس. تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.

المصرى اليوم

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