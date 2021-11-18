الخثلان : لا بأس من مساعدة طالب رسب بسبب درجة أو درجتين ما لم تمنع اللوائح ذلك

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شدد على وجوب العدل.. وحذر من المحاباة وإعطاء الطلاب الناجحين درجات دون بعض

قال عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، إنه لا بأس بمساعدة الطالب الذي رسب بالدرجة والدرجتين، ما لم يُنص في اللوائح والأنظمة على خلاف ذلك.

وتفصيلاً، أوضح "الخثلان" خلال برنامج يستفتونك على قناة الرسالة أمس عن حكم مساعدة الطلاب بدرجة أو درجتين حتى يصلوا للتفوق أو درجة النجاح، بأنه في حال نصت اللوائح والأنظمة على عدم المساعدة فيجب الالتزام بذلك.

وأشار في هذا الصدد إلى أن اللوائح تعطي المعلم مرونة في مساعدة الطالب الذي بقيت له درجة أو درجتان على النجاح وشدد على وجوب العدل بين الطلاب محذرًا من المحاباة وإعطاء الطلاب الناجحين درجات دون بعض حتى لو كان هذا الطالب ضعيفًا أو فقيرًا وإنما يكلفهم بتكليف كنشاط أو نحو ذلك.