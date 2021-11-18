"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والباحة وجازان والرياض وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والعديد والقطيف وبقيق وحرض وخريص ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وخميس مشيط وتنومة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والمندق وبني حسن وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والحرث والدائر والعارضة والعيدابي والريث والطوال وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الرياض ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والدلم والسليل وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.