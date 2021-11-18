الحصة بـ20 جنيهًا.. الجيزة تعلن عن حاجتها لمعلمين (تفاصيل)

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تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن حاجتها للعمل بنظام الحصة طبقا للكتاب الدورى رقم 26 لسنه 2021، لـ٧ تخصصات للمرحلتين «الابتدائية والاعدادية» وهم اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية ورياض الأطفال ومعلم فصل.

أن يكون حاصل على مؤهل تربوى مناسب أو مؤهل عالى مناسب ومؤهل تربوى، العمل في المدارس بالإدارات التي بها عجز وبالتخصصات المطلوبة والمذكورة إعلاه.

لا يحق للمتقدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد مستقبلا على الموازنة العامة للدولة ويتم الاختيار والمفاضلة كالاتى ( ممن له خبره سابقة في أعمال التدريس ومن حملة المؤهلات العليا التربوية -الأعلى مؤهل- الأعلى تقديراً بالمؤهل الدراسى – أن يكون من سكان محافظة الجيزة فقط ).

يتم بحث الموقف الامنى للسادة المرشحين عن طريق المديرية .

المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها فقط لاغير ) وبما لا يتجاوز ال24 حصة أسبوعياً ويتم التقديم عبر الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وذلك اعتباراً من اليوم الاربعاء الموافق 17 نوفمبر 2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021.