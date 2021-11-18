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وفاة الإعلامية الدويك بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة

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وفاة الإعلامية شيرين الدويك بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة وفاة الإعلامية الدويك بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة

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توفيت الإعلامية الدويك، المذيعة بالقناة الأولى بالتليفزيون المصري، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة بالمعدة، وتم تشخيص المرض أنه تعب في القولون.

من أشهر برامج شيرين الدويك «معالي السفير» على القناه الأولى، وعملت في قناه art، والتحقت بمبني ماسبيرو عام 1998، وكانت من أهم المذيعات على شاشة القناة الأولى.

ومن زملائها الذين التحقوا معها في ذلك الوقت: مني الشرقاوي وإنحي أنور وجيهان فوزي وداليا ناصر وأدهم الكموني وعواطف أبو السعود ومفيدة شيحة ومريم زكي.

رحلت شيرين الدويك عن عمر يناهز 46 عاما، وهي آخر دفعة التحقت بالتليفزيون في عهد وزير الإعلام الراحل صفوت الشريف.

‏ ‏وهي متزوجة ولديها ولد وخريجة آداب إنجليزي.

المصرى اليوم

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