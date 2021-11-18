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إبراهيم عيسى: «محمد حسان وحسين يعقوب تمتعا بالحماية الشديدة في عهد مبارك»

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إبراهيم عيسى: «محمد حسان وحسين يعقوب تمتعا بالحماية الشديدة في عهد مبارك» إبراهيم عيسى: «محمد حسان وحسين يعقوب تمتعا بالحماية الشديدة في عهد مبارك»

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قال الإعلامي ابراهيم عيسى إن «مشايخ السلفيين محمد حسان وحسين يعقوب ورفاقهم تغلغلوا في كل أنحاء المجتمع المصري وكانوا ينعمون بالحماية الشديدة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك»، قائلا: «هؤلاء السلفيين شكلوا الوعي المصري في 30 سنة أو ترك لهم تشكيل الوعي في سنوات مبارك».

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أن جماعة الاخوان كانوا يسيطرون على كل النقابات خلال حكم الرئيس مبارك ومتغلغلين في التعليم حتى الان، مؤكدا أنه مع عهد الرئيس عبدالفتاح أصبحنا امام محاولة حقيقية لإنقاذ من التطرف والارهاب.

وأشار الاعلامي ابراهيم عيسى، إلى أن عهد الرئيس الراحل حسني مبارك لم يشهد مواجهة حقيقية للفكر المتطرف، كما طالب في سياق آخر بحاجتنا لقرار سياسي حكيم يمنع زيادة رسوم الخدمات في ظل التضخم العالمي الحالي.

المصرى اليوم

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