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الجيزة تزيل 14 تعديا على حرم السكة الحديد وكورنيش النيل بمنشأة القناطر والوراق

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الجيزة تزيل 14 تعديا على حرم السكة الحديد وكورنيش النيل بمنشأة القناطر والوراق الجيزة تزيل 14 تعديا على حرم السكة الحديد وكورنيش النيل بمنشأة القناطر والوراق

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واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها في ازاله التعديات على الاراضي املاك الدوله وحرم السكه الحديد والنيل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصله مجهودات تحقيق الانضباط وازاله كافه اوجه التعديات على الأراضي املاك الدولة والاراضي الزراعيه .

وفي ذلك الاطار قام حي الوراق بإزالة تعديات على كورنيش النيل عبارة عن جمالون مقام بالمخالفة وقد تم ازالته .

كما قام مركز ومدينة منشاة القناطر بإزاله ١٣ حاله تعدي على حرم السكه الحديد بمساحه ٣٥٢٤ م وجاري استكمال المجهودات وازاله كافه التعديات .

المصرى اليوم

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