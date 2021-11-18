بعد وقف 19 مطرب مهرجانات.. هاني شاكر: «معنديش مشكلة أغني مع حد منهم»

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قال نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، أنه ليس لديه مانع أنه يغني بجانب أي من مطربي المهرجانات .

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة mbcمصر :«أنا ممكن أغني بجانب مطربي المهرجانات بس على حسب الصوت اللي أغني معا، إذا كان صوته كويس ليه لا، أنا مش ضد حد طالما بيقدم موضوع حلو أنا معنديش مشكلة خالص، ما أنا غنيت مع أحمد سعد قبل كدا مطرب شعبي جميل، لكن أنا مينفعش جنب أي حد أقف يبقا هو صوته وحش وأنا بعرف اغني».

وعن قرار النقابة بوقف 19 من مطربي المهرجانات، قال هاني شاكر :«إنه لا يمكن أن يمنع أحد من الغناء، وأن هؤلاء سيظلوا موجودين لأن من يمنع ويسمح هو الجمهور، أما دور النقابة الحفاظ على أعضائها، والقرار من باب تنظيم المهنة».

كان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارات، اليوم، بمنع عدد كبير من مطربي المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة، حسبما أكد منصور هندي، رئيس لجنة العمل بالنقابة.

وتضم الأسماء الممنوعة «حمو بيكا، حسن شاكوش وتقرر إلغاء التصريح السنوي له، كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد على الشهير بمسلم، أبوليله، أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا، سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا».

واكدت النقابة في بيان لها أنه «يمنع منعاً باتاً من ليس عضواً بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».