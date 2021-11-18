«عايزين نسيطر على الهرج والمرج».. هاني شاكر يكشف تفاصيل منع 19 مطرب مهرجانات

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كشف نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، تفاصيل قرار منع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء .

وقال «شاكر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» على شاشة MBC مصر :«الممنوعين من الغناء لن يتمكنوا من الغناء في البرامج أو الحفلات أو الأفلام ولكن يمكنهم أن يقوموا برفع أغاني على اليوتيوب لأننا ليس لدينا سلطة على اليوتيوب، ويمكنهم الغناء خارج مصر وليس داخلها».

وتابع :«هناك أسماء تم ايقافها لا علاقة لهم بالنقابة ويعملون في مجال الغناء وهذا الأمر غير قانوني وبالتالي يجب أن نبلغ الجهات المعنية والسادة المسئولين عن في شرطة السياحة، والفنادق أن هؤلاء لايمكن التعامل معهم، وفي منهم دخل الأمتحان وسقط وبرضوا ملهوش علاقة بالنقابة».

وأضاف :«احنا عايزين نسيطر على حالة الهرج والمرج التي تسيطر على الحالة الفنية، وهذه الأسماء التي تم إيقافها في منها اللي ملوش علاقة بالنقابة خالص، وفي منها إلى قدم ورقه ودخل الأمتحان وسقط».