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"صالح" يُثمِّن دور "التحالف" في دعمه وإسناده لليمنيين في معركتهم ضد "الحوثيين"

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"صالح" يُثمِّن دور "التحالف" في دعمه وإسناده لليمنيين في معركتهم ضد "الحوثيين" "صالح" يُثمِّن دور "التحالف" في دعمه وإسناده لليمنيين في معركتهم ضد "الحوثيين"
دان تصعيد الميليشيا المتواصل باتجاه المناطق المحرَّرة وانقلابها على اتفاق استوكهولم

أعرب نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، عن تقديره البالغ لدور تحالف دعم الشرعية، ودعمها المتواصل لليمنيين في معركتهم ضد ميليشيا الإرهاب والانقلاب الحوثية الطائفية المدعومة من إيران، ومشاركتهم المصير الواحد في حماية اليمن وأمن واستقرار المنطقة العربية.

وتفصيلاً، قال "صالح": إن الهجمات الإرهابية من قِبل ميليشيا الحوثي، وتصعيدها المتواصل باتجاه المناطق المحررة في اليمن والسعودية، وانقلابها الأخير على اتفاق استوكهولم بعد المماطلة في تنفيذه من أول يوم، تثبت نهج الميليشيا الإرهابية الرافضة للسلام، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ(.

ودعا نائب الرئيس اليمني، خلال اتصالَين هاتفيَّين بكل من وزير الدفاع في بلاده الفريق الركن محمد علي المقدشي ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان علي العرادة، المجتمع الدولي إلى الإسهام في ردع وإدانة هذه الممارسات؛ بما من شأنه حماية أمن اليمن واليمنيين، وإحباط مشروع إيران التخريبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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