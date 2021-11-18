نصر الدين علام: طارق شوقي يقوم بعملية شديدة التعقيد لتطوير التعليم

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قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم يقوم بعملية شديدة التعقيد وهي تطوير التعليم، لاسيما وأنه تم إهمال هذا القطاع لسنوات عديدة وهو ما أدي لتراكم المشكلات، ويسعى الوزير الآن إلى الانتهاء من التطوير في ظل قلة الإمكانيات ووجود سجال مع الأهالي.

وأضاف علام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج «رأي عام» عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، أن الوزير ينفذ سياسة الدولة في تطوير التعليم ويقدم خدمة للدولة بتقديم أفضل الخبراء، مؤكدًا أن مصر بها أمية عالية.

وأوضح أن التطوير يواجه العديد من العوائق ومنها ضعف الإمكانيات، مضيفًا: «ممكن تطويل المدة الخاصة بالتطوير بدلا من فقدان العملية للأبعد».

وأشار إلى أن البعض يرى خطوات الوزير سريعة، منوها إلى أن الخطوات سريعة من وجهة نظره مثل التابلت وغيره، كما أن المناهج متطورة، داعيا إلى التريث لكي يخرج الطالب ما عنده ويخرج المدرس أفضل ما لديه ويتواكب من التطوير.

وأكد أن التعليم يجب أن يكون أول شىء في الدولة، ولتحقيق ذلك يجب التواصل بشكل جيد مع الأباء ليتفهموا بأن العملية هدفها رفع كفاءة أبنائهم وتطوير العملية التعليمية بشكل جيد، لافتًا إلى أن البعض من الأهالى يرفض عملية التطوير إلى جانب وجود أعداء النجاح من بعض أصحاب الكتب الخارجية.

ولفت إلى أنه حاول تقليل الفجوة بين الوزير والأهالى عبر تعليق على موقع «فيسبوك»، والتأكيد على أن الوزير هدفه تنفيذ خطة الدولة لتطوير التعليم، داعيا الوزير إلى التفرغ لما يقوم به ويكون أكثر إيجابية وتقبل الرأى الأخر، مضيفًا: «مش عيب تجتهد، والمسؤول خدام الشعب، ويمثل رئيس الجمهورية في التيسير على المواطنين، لإخراج عظماء لمصر، وكلنا ندعم الوزير لتحقيق السياسة بالروح الحلوة».