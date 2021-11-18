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مدرب الدحيل يكشف حقيقة رحيل فرجاني والمفاوضات مع معلول وبن شرقي

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مدرب الدحيل يكشف حقيقة رحيل فرجاني والمفاوضات مع معلول وبن شرقي مدرب الدحيل يكشف حقيقة رحيل فرجاني والمفاوضات مع معلول وبن شرقي

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كشف لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، عن حقيقة رحيل التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال لويس كاسترو، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الحياة» إن فرجاني ساسي من العناصر الأساسية في الفريق خلال الموسم الحالي، وأنه لاعب يملك إمكانيات مميزة.

وأضاف أنه لا يوجد نية لرحيل فرجاني ساسي خلال الفترة المقبلة، وهو يقدم مستويات رائعة مع الفريق في المباريات الأخيرة.

وأشار إلى أن عدد الأجانب في الفريق حاليا يمنعه من التفاوض مع أي لاعب جديد، حيث أنه يملك 5 أجانب في الفريق حاليا.

وأوضح «لا صحة لوجود مفاوضات بيننا وبين على معلول وأشرف بن شرقي»، مضيفا: «لا نريد التعاقد مع أجانب حاليا، ولن نضم لاعبين جدد في شهر يناير المقبل».

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