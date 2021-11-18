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كاراتية الأهلي يجرى اختبارات الترقي للحزام لـ450 لاعبًا بفرع الشيخ زايد

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كاراتية الأهلي يجرى اختبارات الترقي للحزام لـ450 لاعبًا بفرع الشيخ زايد كاراتية الأهلي يجرى اختبارات الترقي للحزام لـ450 لاعبًا بفرع الشيخ زايد

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جهاز الكاراتيه بالنادي الأهلي أجرى الاختبارات الخاصة بالأحزمة والترقي إلى المستويات الأعلى، مساء اليوم الأربعاء، على صالة النادي بفرع الشيخ زايد.

وشارك في الاختبارات 450 لاعبًا من النادي الأهلي في مختلف المراحل العمرية، تحت إشراف لجنة تحكيم من الاتحاد المصري للكاراتيه ضمت كلًّا من على صبري وماهر حمزة.

فيما تستكمل اختبارات الحزام تحت إشراف جهاز الكاراتيه بالنادي الأهلي، يوم الجمعة القادم، بمقر النادي بالجزيرة بمشاركة 300 لاعب، وكذلك في فرع مدينة نصر بمشاركة 400 لاعب.

ويقود جهاز الكاراتيه بالنادي الأهلي، مراد عاصم رئيسًا، ومحمد حسن عصمت مديرًا للجهاز، وطارق رجب مديرًا فنيًّا لـ«الكاتا»، وأشرف صالح مديرًا فنيًّا لـ«الكوميتيه».

ويتولى قطاع ناشئي كاراتيه النادي الأهلي كل من حاتم يوسف مديرًا لقطاع الناشئين «كوميتيه»، ومحمد فاروق مدير قطاع الناشئات «كوميتيه». وجمال خليل عبدالعال مديرًا لقطاع الناشئين «كاتا»، وعلي صبري عبدالعزيز مديرًا لقطاع الناشئات «كاتا».

فيما يضم الجهاز الإداري، عبدالناصر عبدالكريم مديرًا إداريًّا، وأحمد محمد السيد، وإسلام الجابري وأنور حسن عبده إداريين.

المصرى اليوم

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