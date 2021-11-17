مصادر أمنية تكشف حقيقة إستغاثة اسرة على «فيس بوك» بالقليوبية

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كشفت مصادر أمنية حقيقة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً إستغاثة مدعومة بمقاطع مصورة بدعوى إضطلاع (أحد الأشخاص وأنجاله مقيمين بالقليوبية) بالتعدى بالضرب والسب والقذف على صاحب الحساب،وأسرته مما تسبب في إصابته وإغلاق الورشة المملوكة له زاعماً تحريرها العديد من المحاضر دون جدوى.

وقالت المصادر: «بالفحص تبين أن صاحبة الحساب «ربة منزل» وتبين أن المشكو في حقهم (أحد الأشخاص وأولاده ) حيث قام (زوج الشاكية) بفتح باب إضافى للورشة خاصته بخلاف الباب الرئيسى المقابل لمنزل المشكو في حقهم، وعلى غير رغبتهم قام على إثر ذلك مشادة كلامية وتشاجر وتراشق بالحجارة بين المشكو في حقهم، وزوج الشاكية ووالدها نتج عنها حدوث تلفيات بسيارة نجل (المشكو في حقه) وكذا تلفيات بالباب الصاج الخاص بورشة «زوج الشاكية» دون حدوث إصابات».

وأضافت: «تم ضبط طرفى المشاجرة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الطرفين بضمان محل إقامتهم وتحدد جلسة خلال شهر ديسمبر للنظر في القضية» .