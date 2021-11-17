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"الدوسري" عن صورة "الفيصل" على كرسي متحرّك: قديمة بعد أدائه العمرة

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"الدوسري" عن صورة "الفيصل" على كرسي متحرّك: قديمة بعد أدائه العمرة "الدوسري" عن صورة "الفيصل" على كرسي متحرّك: قديمة بعد أدائه العمرة
قال: كانت قبل أعوام وفي فصل الصيف.. أمير مكة المكرّمة بصحة جيدة

كشف المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرّمة سلطان الدوسري، تفاصيل الصورة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة، وهو على الكرسي المتحرّك، بأنها صورة قديمة قبل أعوام وكانت في فصل الصيف، حيث اعتمر الأمير خالد الفيصل مشياً على قدميه، وبعد انتهائه من تأدية العمرة وأثناء خروجه من المسجد الحرام استخدم الكرسي المتحرّك بسبب الإجهاد وحرارة الجو.

‏وأكّد الدوسري، عبر حسابه في تويتر، أن الأمير خالد الفيصل بخير ولله الحمد، قائلاً: حسبنا الله على مَن يروّج للأخبار الزائفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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