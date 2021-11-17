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"المياه الوطنية": الانتهاء من تنفيذ شبكات للصرف الصحي بأجزاء من حي طويق غربي الرياض

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"المياه الوطنية": الانتهاء من تنفيذ شبكات للصرف الصحي بأجزاء من حي طويق غربي الرياض "المياه الوطنية": الانتهاء من تنفيذ شبكات للصرف الصحي بأجزاء من حي طويق غربي الرياض
بلغت تكلفته الإجمالية أكثر من 30 مليون ريال ويستهدف رفع الضرر البيئي والارتقاء بالخدمات

أعلنت شركة المياه الوطنية، الانتهاء من تنفيذ شبكات للصرف الصحي في أجزاء من حي طويق- غربي مدينة الرياض، وبأطوال بلغت أكثر من (39) كم.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود "المياه الوطنية" في تنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كلٍ من قطاعَي المياه والخدمات البيئية بالمملكة.

وأوضحت الشركة أن المشروع بلغت تكلفته الإجمالية أكثر من (30) مليون ريال، ويستهدف رفع الضرر البيئي، والارتقاء بالخدمات المقدمة لعملاء هذا القطاع الحيوي المهم، مؤكدة مضيها قدمًا في تنفيذ عديد من مشاريع البنى التحتية، ومتابعة تنفيذها بجودة عالية حسب الخطط الزمنية، والمعايير القياسية؛ وذلك لزيادة نسب التغطية بخدمات المياه والصرف الصحي في مناطق المملكة المختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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