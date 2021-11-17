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ارتفت سعر الذهب اليوم صباح الأربعاء، 117 نوفمبر 2021، بسبب تزياد مخاوف التضخم ولجوء البنوك المركزية لرفع الفائدة وذلك رغم ارتفاع الدولار عقب صدور بيانات مبيعات التجزئة الامريكية، ومؤشر أسعار الصادرات والواردات والتى جاءت جميعها أعلى من المتوقع .

واستجابت أسعار الذهب اليوم في مصر، لارتفاع السعر العالمى وشهدت ارتفاعا طفيفا، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحرى والقبلى في مصر من 811 إلى 814 جنيها للجرام.

ويرتفع سعر الذهب في البورصة العالمية رغم ارتفاع الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية، وكان سعر الذهب عالميًا ومحليا شهد ارتفاعا كبيرا في ختام الإسبوع الماضى ويتوقع الخبراء أن يرتفع للاسبوع الثالث في نهاية هذا الاسبوع .

وتحرص «المصرى اليوم» على تقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميًا، في إطار خدماتها المستمرة لتلبية رغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر صباح الأربعاء، ما بين 927 إلى 930 جنيها وهو الأكثر شهرة وانتشارًا في دول الخليج.

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر صباح الأربعااء، ما بين 811 إلى 814 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الأربعاء، ما بين 695 إلى 698 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، صباح الأبعاء، ما بين 6488 و6512 جنيهات.

وتعلن شعبة الذهب في مصر تلك الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا ،اليوم، في بداية التداول خلال الدورة الأسوية حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويوك حيث ارتفع الذهب في العقود الآجلة الأمريكية تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.07%، إلى مستوى 1855.40 دولار للأوقية، بينما ارتفع الدولار بنسبة 0.19% .

ويشهد سعر الذهب في البورصة العالمية ارتفاعا كبيرا بسبب اتجاه المستثمرين لشراء المعدن الأصفر كملاذ آمن ضد التضخم وذلك رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية حيث حققت مبيعات التجزئة الأساسية، عدا السيارات نموا بنسبة 1.7%، كما حققت مبيعات التجزئة الامريكية السنوية نموا بنسبة 16.31%، وكان السابق 13.95%، كما سجلت أسعار الصادرات نموا بنسبة 1.5%، فيما سجلت أسعار الوادرات نموا بنسبة 1.2% وكلاهما أفضل من المتوقع .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 821.80 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 939.20 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 704.40 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» 1،856.10 $ .

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