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الداخلية تسمح للمواطن تامر صلاح الدين بالحصول عى جنسية «أنتيجوا وبربودا» (نص القرار)

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الداخلية تسمح للمواطن تامر صلاح الدين بالحصول عى جنسية «أنتيجوا وبربودا» (نص القرار) الداخلية تسمح للمواطن تامر صلاح الدين بالحصول عى جنسية «أنتيجوا وبربودا» (نص القرار)

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نشر عدد الجريدة الرسمية، الأربعاء، قرارين لوزارة الداخلية، بالسماح بتجنس 42 مواطنا بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وتضمن القرار حصول مواطن يدعى علي تامر صلاح الدين صالح، على جنسية دولة أنتيجوا وبربودا.

وزارة الداخلية

قـرار رقم ١٩٩٤ لسنة ٢٠٢١

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٠٤ لسنة ٢٠١٨ الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية ؛

قـــــــــرر:

مـادة ١ - يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمـد أشـرف ياقوت مرسى - وآخرهم السيد/ كريم سمير غريب السيد ) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كـلٍّ مـنهم ، مـع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

مـادة ٢ - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .

وشمل عدد الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم ١٩٩٨ لسنة ٢٠٢١

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٠٤ لسنة ٢٠١٨ الصادر بتفويض اللـواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقـررة لـوزير الداخلية بموجب القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية؛

قـــــــــرر :

مــادة ١ - يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمـد أسـامة محمود السيد - وآخرهم السيد/ أحمد محمد أحمد خضر) المدرجة أسـماؤهم بالبيـان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كـلٍّ مـنهم ، مـع احتفـاظهم بالجنسية المصرية .

مـادة ٢ - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

المصرى اليوم

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