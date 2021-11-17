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جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-11-2021 فى الدوري البرازيلي وتصفيات أمريكا الجنوبية

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جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-11-2021 فى الدوري البرازيلي وتصفيات أمريكا الجنوبية جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-11-2021 فى الدوري البرازيلي وتصفيات أمريكا الجنوبية

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يتضمن جدول مباريات اليوم لعب 4 مباريات في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية في 2022، وتقام 3 مباريات أخرى في الدوري البرازيلي.

تعتبر مباراة المكسيك وكندا في تصفيات أمريكا الجنوبية في كأس العالم 2022، وكذلك مباراة بالميراس وساو باولو في الدوري البرازيلي من أهم مباريات اليوم التي ربما يُحبذ متابعي كرة القدم في مشاهدتها، وتقدم المصري اليوم جدول مواعيد المباريات يوميًا.

جدول مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية في كأس العالم 2022

  • موعد مباراة أمريكا × جاميكا – الساعة 12 صباحا.
  • كوستاريكا × الهندوراس – الساعة 3.05 صباحا.
  • بنما × السلفادور – الساعة 3.05 صباحا.
  • موعد المكسيك × كندا – الساعة 4.05 صباحا.

مواعيد مباريات الدوري البرازيلي

  • موعد مباراة سانتوس × شابيكوينسي – الساعة 12 صباح الخميس.
  • موعد مباراة بالميراس × ساو باولو – الساعة 1.30 صباح الخميس.
  • موعد مباراة فلامينجو × كورينثيانز – الساعة 2.30 فجر الخميس.

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