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المسند: لا تزال درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي عدا هذه المناطق

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المسند: لا تزال درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي عدا هذه المناطق المسند: لا تزال درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي عدا هذه المناطق
بوجه عام أجواء مستقرة في معظم المناطق وسحب عابرة على أجزاء من الشمال

المسند: لا تزال درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي عدا هذه المناطق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند: لا تزال درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم، عدا #حائل و #القصيم وشمالي #الرياض وغربي #الشرقية عند معدلها.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بوجه عام أجواء مستقرة في معظم المناطق، وسحب عابرة على أجزاءٍ من مناطق الشمال والغرب والوسط، وحرارة معتدلة في النهار، وباردة في الليل نسبياً، موضحاً أن حائل فجر اليوم سجلت 7.8 درجة مئوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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