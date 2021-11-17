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الأردن: لا توجه إلى الإغلاق رغم الزيادة في عدد حالات كورونا

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الأردن: لا توجه إلى الإغلاق رغم الزيادة في عدد حالات كورونا الأردن: لا توجه إلى الإغلاق رغم الزيادة في عدد حالات كورونا
وصلنا في الأسبوع الماضي إلى 15 ألف حالة والحالي نتوقع أكثر

الأردن: لا توجه إلى الإغلاق رغم الزيادة في عدد حالات كورونا

رفض مسؤول في وزارة الصحة الأردنية، وصف الوضع الوبائي لفيروس كورونا بـ"الصعب"، مستبعداً التوجّه نحو الإغلاق.

وقال أمين عام وزارة الصحة عادل البلبيسي: "لا نسير في طريق الإغلاق، ونحن لسنا في وضع صعب على الرغم من الزيادة في عدد الحالات، فارتفاع عدد الحالات موجود في جميع دول العالم".

واستشهد البلبيسي، في حديث تلفزيوني، بتقارير لمنظمة الصحة العالمية، وقال إنها أشارت إلى ارتفاع عدد الحالات بنسبة 10 بالمائة، وارتفاع بعدد الوفيات بحوالي 5 بالمائة.

وأكد وجود ارتفاع في عدد الحالات منذ 5 أسابيع، وقال: "وصلنا في الأسبوع الماضي إلى 15 ألف حالة، والأسبوع الحالي نتوقع أن يكون عدد الإصابات أكثر من ذلك".

وكانت وزارة الصحة الأردنية قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستبدأ بإعطاء جرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، للفئة العمرية 18 سنة فما فوق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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