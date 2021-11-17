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بالأسماء.. 42 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية.. أحدهم للحصول على «الصينية»

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بالأسماء.. 42 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية.. أحدهم للحصول على «الصينية» بالأسماء.. 42 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية.. أحدهم للحصول على «الصينية»

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نشرت الجريدة الرسمية، صباح الأربعاء، قــــرارات إذن لـ42 من المواطنين بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم احتفـاظهم بالجنسية المصرية.

وجاءت القرارت كالتالي:

وزارة الداخلية رقم ١٩٩٣ لسنة ٢٠٢١ الصادر عن وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٠٤ لسنة ٢٠١٨ الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية؛ قـــــــــرار: مـادة ١- يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد رمضـان كامل أحمد- وآخرهم السيد / خالد أحمد طه حسين الخولى ) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفـاظهم بالجنسية المصرية. مـادة ٢- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

وزارة الداخلية قـرار رقم ١٩٩٧ لسنة ٢٠٢١ وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٠٤ لسنة ٢٠١٨ الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية؛ قـــــــــرار: مــادة ١- يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمـد فهمـى محمد زكى عوض- وآخرهم الـسيد / كمـال محمـود كمـال موسـى الحرايرى ) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفـق بـ التجنس بالجنـسية الأجنبيـة الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. مـادة ٢- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

المصرى اليوم

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