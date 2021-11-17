جولة معًا حول العالم من ايديال ستاندرد تصل إلى دبي.. ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020

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بعد النجاح الباهر الذي حققته جولة معاُ حول العالم في ميلانو، برلين، لندن وباريس؛ تصل الجولة إلى دبي في 22 نوفمبر. سيكون الاندماج المبتكر عبر الإنترنت مع المصممين المشهورين عالمياً الذين سيستكشفون مدينة دبي وتراثها التصميمي يعد المحطة الخامسة من سلسلة معاً حول العالم.

مع الطموح والإلهام والترفيه، ستخلق الجولة في دبي سلسلة من اللحظات التي لا تُنسى، وستغوص في أعماق المدينة الأيقونية المشهورة بالجمال والأناقة والبراعة. تُعرف دبي باسم بوتقة الثقافات العالمية، وهي موطن لأشخاص من أكثر من 100 جنسية وهذا الدمج الثقافي يجعلها فريدة من نوعها بكل الأشكال. إن إنسيابية التصميم التجريدي- دون التقيد بمعيار تقليدي واحد- قد شبه المدينة العالمية بلوحة فنية مميزة وفريدة.

سيجتمع روبرتو بالومبا، مدير التصميم في ايديال ستاندرد، مع المهندس المعماري يانوس روستوك، والمهندس المعماري جو تابت، ومصممة الديكور كريستينا زانيك، بالاضافة إلى دكتور روبرت بلات من اكسبو دبي، والسيد أحمد السلامي من بلدية دبي، في رحلة إستكشاف تأثير تراث وتطور دبي في تصميمها.

وقد صرح أحمد حافظ، الرئيس التنفيذي لشركة ايديال ستاندرد لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا «إن استضافة الجناح البلجيكي في إكسبو 2020 دبى لجولة ايديال ستاندرد معا حول العالم، يمنحنا منصة دولية لعرض براعتنا في التصميم والتصنيع. سوف نغوص في أعماق التصميمات المتنوعة وتطورها والتي تعكس روعة وجمال مدينة دبي. إن سحر المدينة وجاذبيتها المرتبطان مع الثقافة الإسلامية العميقة الجذور والفن، يجعلها حقًا رمزًا عالميًا».

وفي هذا السياق، قال فريدريك تريزنسكي، مدير التسويق والابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا :«دبي مدينة متفائلة دائماً. إن الزحام والضجيج، والهندسة المعمارية الرائعة، والصحاري والشواطئ، والأهم من ذلك، رحلة المدينة التي أصبحت مركزاً عالميًا تلهمني أنا وكثيرين غيري. إنها تتوافق مع قيمنا الشخصية والوظيفية المعاصرة. سيكون حدث دبي مثيرًا، حيث سيجلب الأسلوب الاستثنائي المتأصل في دبي إلى الحياة».

يعد حدث دبي هو ما قبل الأخير من سلسلة جولة معا حول العالم، وستختتم الجولة العام المقبل في شنغهاي، حيث ستكون المحطة الأخيرة.

للتسجيل في الحدث الذي سيتم عرضه في نوفمبر ٢٢، وللإطلاع على الأحداث السابقة والحصول على معلومات إضافية حصرية، يرجى زيارة www.togetherworldtour.com

نبذة عن ايديال ستاندرد

تتخذ شركة ايديال ستاندرد إنترناشيونال- الرائدة عالمياً في توفير الحلول المبتكرة للحمّامات- من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرًّا لها، وتعمل في أكثر من 60 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتركّز ايديال ستاندرد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (وهي شركة شقيقة لـ ايديال ستاندرد إنترناشيونال) على اغتنام الفرص الضخمة للنمو ومزاولة الأعمال في الشرق الأوسط ومصر وأفريقيا، انطلاقاً من مقرها في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

يتمحور إرث الشركة العريق– الذي يعود إلى أكثر من 100 عام- حول فهم آلية عمل الحمّامات بشكلٍ كلّي لتقديم حلولٍ شاملة، من خلال تصميم وتصنيع منتجات السيراميك، والخلّاطات والأثاث، ومستلزمات الحمّامات الأخرى، فضلاً عن حلول الاستحمام للمباني السكنية والتجارية والمؤسسية. ويمثّل اسم «ايديال ستاندرد» العلامة التجارية الأبرز للشركة في ميدان حلول الحمّامات في مختلف المناطق حيث تعمل. كما تمتلك الشركات علامات أوروبية رائدة هي: أرميتاج شانكس، وبورشيه وجادو، وفيديما.

كما تمتلك الشركات علامات أوروبية رائدة هي: أرميتاج شانكس، وبورشيه وجادو، وفيديما. وتعمل «ايديال ستاندرد جلف»، وهي الكيان التجاري الذي يغطي منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من مكاتبها الرئيسية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي نوفمبر 2016، تم افتتاح مركز تصميم الحمّامات، وهو الأول من نوعه في المنطقة، ويقع في شارع الشيخ زايد بدبي. وتغطي أعمال شركة «ايديال ستاندرد جلف» منطقة الشرق الأوسط من مقرّها في دبي، في حين يتم توفير منتجات «ايديال ستاندرد» و«أرميتاج شانكس»، و«بورشيه» و«جادو»، لسوق المستلزمات الصحية الإقليمية عبر شركاء محليين في مختلف دول المنطقة.