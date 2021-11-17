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سقوط أمطار خفيفة بشمال سيناء

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سقوط أمطار خفيفة بشمال سيناء سقوط أمطار خفيفة بشمال سيناء

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تعرضت أجزاء كبيرة من محافظة شمال سيناء، صباح اليوم الأربعاء، لسقوط أمطار خفيفة، كما شهدت مدن المحافظة انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة.

وقرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال، رفع درجة الاستعداد على مستوي مديريات المحافظة، لمواجهة الإمطار والسيول المحتملة.

وأشار المحافظ إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية،لمتابعة الظروف الجوية.

وأكد المحافظ على جاهزية معدات الأزمات وسيارات كسح المياه لمواجه موجه الأمطار والسيول المتوقعة، وتوزيعها في أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء.

المصرى اليوم

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