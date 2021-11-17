رئيس مياه المنيا يتابع نسب تنفيذ محطات مياه حياة كريمة مع الشركات المنفذة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا مع استشارى الشركة واستشارى الشركات المنفذة والشركات المنفذة والمهندس محمد طاهر مسؤول متابعة حياة كريمة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لمحطات مياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، تطوير الريف المصري «حياة كريمة» والتي تشمل محطات«مياه العدوة بطاقة انتاجية 200ل/ث وجزيرة شارونة بمغاغةبطاقة انتاجية 100ل/ث وجنوب ملوى بطاقة انتاجية 450ل/ث والشيخ تمى بابوقرقاص بطاقة انتاجية 100ل/ث وتوسعات محطة دير مواس بطاقة انتاجية 300ل/ث ) حيث تبلغ التكلفة التقديرية لهذة المحطات حوالى 800 مليون جنيه.

وشدد على ضرورة إنجاز كل الأعمال طبقا للبرامج الزمنية المقدمة من الشركات وكلف مسئولى حياة كريمة بالشركة بمتابعة الأعمال على أرض الواقع وإزالة كافة المعوقات وذلك تنفيذا لتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الأعمال قبل 30/6/2022.