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شاهد.. طفل المخواة الذي هاجمته القرود يرقد بالمستشفى منذ يومين

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حاولت اختطافه وأخته أنقذته ووالده ينشد المساعدة في القضاء على تجمّعاتها

شاهد.. طفل المخواة الذي هاجمته القرود يرقد بالمستشفى منذ يومين

هاجمت القرود طفلاً وشقيقته، عصر أمس الأول، بجوار منزلهما في محافظة المخواة؛ ما تسبّب في إدخال الطفل المستشفى بعد إصابته بجروح مازال يتلقى العلاج والملاحظة بسببها.

وفي التفاصيل التي يرويها والده نايف عبدالله الزهراني "هاجمت قطعان القرود ابني وسيم -3 سنوات- وشقيقته -10 سنوات- عند خروجهما بجوار المنزل في حي العزيزية بعد عصر أمس الأول، وتسبّبت في جرح ابني في فخذه، كما حاولت سحبه إلا أن شقيقته تمكنت من إنقاذه من اختطاف القرود التي هاجمتهما بشراسة، فتم إدخاله مستشفى المخواة العام وتنويمه حتى اليوم بغرض العلاج والملاحظة، ومن ثَم خياطة الجرح الذي سبّبته له القرود، ناهيك عن الحالة النفسية السيئة والرعب الذي يعانيه الطفلان.

وأضاف "هذه القطعان الكبيرة من القردة، وهذا المنظر الذي يهدّد أبناءنا نعانيه باستمرار ويمثل خطراً على أبنائنا، وخصوصاً مع احتمالية عودة الدراسة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية، كما يصادف فترات الصباح الباكر أكبر تجمعات للقرود وأشرسها؛ مهددةً كذلك البيئة والصحة، وقطاع السياحة في المنطقة، الذي يعد رافداً اقتصادياً للوطن والمواطن وتوليه الدولة اهتماماً كبيراً.

وقال الزهراني "أعمل في الحد الجنوبي مع أبطال الوطن، وأخاف كثيراً على أطفالي من القرود، وأنا في واجب الدفاع عن الوطن بعيداً عنهم، نناشد المسؤولين في الجهات المختصّة محاربة هذه القرود التي تهدّد حياة أبنائنا وصحتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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