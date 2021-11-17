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سقوط أمطار ونشاط الرياح وشبورة .. تعرف على حالة الطقس غدا

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سقوط أمطار ونشاط الرياح وشبورة .. تعرف على حالة الطقس غدا سقوط أمطار ونشاط الرياح وشبورة .. تعرف على حالة الطقس غدا

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدا الخميس وحتى الاثنين 22 نوفمبر 2021 ، إذ يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف فى أول الليل ومائل البرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء .

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة ، فيما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من شمال الصعيد وجنوب سيناء .

وأعلنت الأرصاد استمرار تكاثر السحب الرعدية على جنوب الاسكندرية ومناطق شمال الدلتا بلطيم يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ، ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة لتشمل مناطق من السواحل الشرقية ومناطق الداخلية من شمال ووسط الدلتا تكون متفاوتة الشدة .

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين بتوخى الحذر أثناء القيادة خاصة فى الساعات الأولى من الصباح منعا لوقوع بسبب الشبورة المائية التى تبدأ من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة 7 صباحا ، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس : القاهرة والوجه البحرى 25 والصغرى 17 ، السواحل الشمالية 24 والصغرى 18 ، جنوب سيناء العظمى 29 والصغرى 20 ، شمال الصعيد 28 والصغرى 16 ، جنوب الصعيد العظمى 32 والصغرى 20 .

المصرى اليوم

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