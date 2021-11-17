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العثور على جثة متحللة داخل شقة سكنية في الغردقة

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العثور على جثة متحللة داخل شقة سكنية في الغردقة العثور على جثة متحللة داخل شقة سكنية في الغردقة

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تكثف الأجهزة الأمنية بالغردقة، جهودها لكشف غموض بلاغ بالعثور على جثة متحللة لرجل يبلغ من العمر 61عام داخل شقة سكنية بمنطقة مبارك 11 شمال مدينة الغردقة.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لرجل يدعي السيد. ب. ا يبلغ من العمر 61عام، وأن الجثة متحللة وتم عمل محضر بالواقعة وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة لاستكمال التحقيقات

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الاحمر قد تلقي اخطارا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية بالعثور على جثة متحللة في سقة سكنية شمال الغردقة، وانتقل المقدم مصطفي حلمي رئيس مباحث قسم ثان الغردقة لمكان البلاغ، واستدعاء سيارة إسعاف وانتقال النيابة للمعاينة.

المصرى اليوم

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