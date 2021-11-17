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موعد مباراة والإسماعيلي القادمة في الدوري المصري 2021 -2022

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موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي القادمة في الدوري المصري 2021 -2022 موعد مباراة والإسماعيلي القادمة في الدوري المصري 2021 -2022

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يخوض لقاءه الأول عقب العودة لمنافسات الدوري أمام الإسماعيلي خلال الجولة الرابعة، يوم الجمعة المقبلة عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

يخوض الزمالك مباراة هامة أمام البنك الأهلي عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الإمارات.

الزمالك يخوض لقاء سيراميكا كليوباترا عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

المصرى اليوم

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