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موعد مباراه الأهلي والمقاولون في الدوري المصري الممتاز 2021 -2022

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موعد مباراه الأهلي والمقاولون في الدوري المصري الممتاز 2021 -2022 موعد مباراه الأهلي والمقاولون في الدوري المصري الممتاز 2021 -2022

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الأهلي والزمالك يعودا من جديد لمباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2021 - 2022، عقب انتهاء المرحلة الأخيرة للمنتخب المصري أمام الجابون الثلاثاء المقبل 16-11-2021 ضمن تصفيات قطر 2022.

ويعود الأهلي لمنافسات الدوري المصري الممتاز، الجمعة أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021 -2022.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري أمام المقاولون العرب المقرر إقامتها الجمعة المقبل الموافق 19- 11- 2021، عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الإمارات.

ويقام اللقاء على ملعب «السلام»، وستكون بعد انتهاء فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية، عقب انتصار الشياطين الحمر على نادي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة فى الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

ويخوض الأهلي في الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز الإثنين المواقق 22-11-2021 أمام عزل المحلة عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات - دبي - أبوظبي.

الأهلي يخوض لقاءا هاما أمام سموحة عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الإمارات.

المصرى اليوم

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