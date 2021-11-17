★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

محمد صلاح قائد المنتخب الوطني المصري وفريق ليفربول الإنجليزي حقق رقما كارثيا مع الفراعنة خاصة بعد فشله في تسجيل أي أهداف خلال مباراة الجابون الأخيرة في الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم والمؤهلة للجولة الأخيرة المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

محمد صلاح لم يسجل أي أهداف منذ تولي البرتعالي كارلوس كيروش، الذي تولي قيادة المنتخب الوطني خلفا للمدرب حسام البدري، وحتى مباراة الجابون والتى انتهت بفوز الفراعنة 2/1 لم يسجل صلاح هدفا واحدا.

وكان آخر هدف سجله محمد صلاح مع منتخب مصر، في مباراة الفراعنة ضد جزر القمر، والتي كانت بتاريخ 29- 3- 2021، بالجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

وسجل صلاح في مباراة مصر ضد جزر القمر هدفين لمصلحة الفراعنة، في الدقائق 21، و25 من عمر المباراة حيث انتهت هذه المواجهة بفوز المنتخب المصري بأربعة أهداف دون رد، ليصبح محمد صلاح بعيدا عن الشباك بقميص الفراعنة لمدة وصلت إلى ما يقرب 7 أشهر.