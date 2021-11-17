«المومس الفاضلة» ليست الأولى .. أعمال أدبية أثارت الجدل

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آثارت الفنانة إلهام شاهين، الجدل حولها منذ لحظة إعلانها عن عودتها للوقوف على خشبة المسرح من جديد، لتقدم مسرحية «المومس الفاضلة» مما دفع رواد منصات التواصل الاجتماعي للهجوم عليها وانتقادها، بسبب اسم المسرحية.

ليتضح فيما بعد أن المسرحية مأخوذة عن رواية «المومس الفاضلة» أو «الساقطة الفاضلة» للأديب العالمي جان سارتر، وبالعودة للأدب نجد أن هذه الرواية ليست الرواية الأولي التي صنعت جدلا.

تقدم لك المصري اليوم في هذا التقرير، أعمال أدبية آخرى آثارت بلبلة وضجة حولها في الأوساط:

1-كتاب الأمير لـ ميكيافللي:

نيكولا ميكيافللي صاحب مقولة «الغاية تبرر الوسيلة» التي ذكرها في كتابه «الأمير» قسم كتابه إلى 26 بابًا، أهداه إلى الأمير لورنزو الابن العظيم لبيرو دي مديتشي، على أمل استعادة منصب نائب رئيس الجمهورية.

تعرض عمل ميكيافللي للجدل لدعوته للقيام بأي شيء في سبيل الوصول إلى الغاية والهدف المنشود، كما ناقش ما تمارسه الدول من سلطة وسياسة على شعوبها، كأنها بمثابة دعوة للفوضى والثورة على الحكام.

ما يحتويه الكتاب من أخلاق شريرة، جعله مناسب للرؤساء والحكماء الديكتاتوريين. أباح ميكيافللي في كتابه قتل الأبرياء واعتباره أمر لابد منه، وتسويغ فعل الشر للوصول للهدف المكنون، إلى جانب احتوائه على ألفاظ تحمل معنى الخسة، وفي الختام شدد ميكيافللي على أهمية السلطة والرؤساء حتى لو حساب حقوق الآخرين.

2- رواية «مزرعة الحيوان» لجورج أوريل:

«إن الثورة هي رسالتي لكم أيها الرفاق، وإن كنت لا استطيع التنبأ لكم بموعدها، فقد تتحقق بعد أسبوع أو بعد مائة عام، لكنني واثق تمامًا من حتمية مسيرتها، ثقتي في القش الذي أدوسه بأقدامي، فإن العدل الذي لا بد أن يسود» .

هكذا بدأ جورج روايته مزرعة الحيوان التي تدور أحداثها مع السيد جونز المزارع قاسي الطبع، وفي إحدى الليالي تجمعت الحيوانات في الحظيرة، لتستمع إلى الحلم الذي رآه ميجر، أكبر الخنازير سننًا في المزرعة، ليلفت نظرهم إلى حياتهم البائسة، والجهود المبذولة لإرضاء سيدهم، ومن هنا شجعهم على القيام بالثورة والتمرد على الوضع الحالي.

آثارت الرواية جدلاً واسعًا، وجاءت البداية من الاتحاد السوفيتي التي اعتبرها مؤيدة وداعية للشيوعية، ليتم حظر الرواية عام 1980، أما عن أمريكا التي اكتفت بحظر الوراية من البداية التي خاطب فيها جورج القراء، فسقطت ثقتهم في محتوى مضمون الرواية.

كذلك الحكومة الكينية التي منعت من نشر الرواية وأمرت على الفور بحظرها في 1991، تحسبًا لاندلاع الثورة في بلادها بعد قراءة الرواية، وتحججت باحتواء الرواية على نصوص غير مناسبة للقيم الإسلامية.

3- رواية «أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ:

من مجرد السماع عنها، نعرف جيدًا أن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ منعت من النشر في بداية صدورها من ستينات القرن الماضي، نشرتها في البداية جريدة الأهرام مسلسلة، من ثم منعت نهائيًا من النشر في مصر بعد أن تقدم شيوخ الأزهر بذلك، إلا أن توفرت نسخًا لها عن دار الأدب في بيروت، 1967.

بالرغم من أنه لم يصدر أي قرار رسمي بوقف نشرها في مصر، إلا أن الضجة التي أحدثتها الرواية في الأوساط، منعت دور النشر من إصدارهما، خاصة بعد أن اتفق محفوظ مع حسن صبري الخولي، الممثل للرئيس جمال عبدالناصر، بعدم نشر الرواية إلا بعد موافقة الأزهر، صدرت أيضًا في لبنان 1967، مع ذلك استطاعت الأسواق المصرية أن تدخلها إلى القراء مهربة.

بعد تكريم نجيب محفوظ وحصوله على جائزة نوبل، عقدت الحكومة اجتماع 1988، وناقشوا فيه اتاحة طبع الرواية في مصر، وبالفعل أصدر مجمع البحوث الإسلامية قرارًا بتجديد منع صدور الروايةـ

وجاءت الحادثة الأفجع والتي آثارت الجدل من جديد بشأن الرواية، حينما طعن شابان نجيب محفوظ في رقبته بحجة أنه داعي للكفر والفسوق والخروج عن الملة، آثارت القضة جدلاً واسعًا وعلق نجيب محفوظ أنه مسامح لهؤلاء الشباب، ولكن حكم على الشابين بالإعدام فيما بعد.

4- كتاب «كفاحي» لهتلر

الضجة التي أثيرت تجاه الكتاب لم تكن فقط باتجاه مؤلفه أودلف هتلر، بل كانت أيضًا تجاه ما يحمله الكتب من محتوى، جمع الكتاب بين السيرة الذاتية والشرح التفصيلي لنظكريات هتلر، الجزء الأول من الكتاب كتبه هتلر أثناء حبسه في السجن، لاندسبرج، وبعد أن أطلق سراحه كتب الجزء الثاني، غير هتلر أسم كتابه من «أربع سنوات ونصف من الكفاح ضد الأكاذيب» حتى نصحته دار النشر باختصاره ويعنون بـ «كفاحي» وبعد الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء عليه، عزموا على منع كتابه من النشر.

وبعد أن تم منعه لسنوات قررت ألمانيا إعادة نشره، حتى لا تبعث الفضول داخل نفوس الشعب وتثتثيره تجاه قراءة الكتاب، وأصبح متاح في أيادي جميع فئات الشعب، وهذا ما أثبتته قيمة النجاح التي حققها الكتاب بعد مرور أقل من عام على نشره في الأسواق، وترجم إلى 18 لغة.