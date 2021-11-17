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نائبة: قانون مواجهة الأوبئة مهم .. وكنت أتمنى حذف الفقرة الخاصة بالصحفيين

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نائبة: قانون مواجهة الأوبئة مهم .. وكنت أتمنى حذف الفقرة الخاصة بالصحفيين نائبة: قانون مواجهة الأوبئة مهم .. وكنت أتمنى حذف الفقرة الخاصة بالصحفيين

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عقبت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب، على مناقشة المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة، والخاصة بعقوبة حبس الصحفيين عند نشر أخبار غير صحيحة، قائلة: «كنت اتمنى حذف الفقرة كاملة».

وقالت «عبدالناصر»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، إن من المهم ألا يكون هناك جرائم تخص النشر، خاصة وأن المادة كانت من الممكن أن تعرض القانون لعوار دستوري لأنها تتعارض من المادة 71 بالدستور، والتي تحظر العقوبة بالحبس في جرائم النشر إلا في حالات معينة.

وأشارت إلى أنهم وضعوا فقرة في بداية المادة تنص على أنه لا يكون هناك مخالفة لقانون الصحافة، وبالتالي تم حذف الصحفيين من هذه المادة وأصبحوا بعيدين عن الدخول تحت طائلة القانون في هذه المادة.

وعن مجمل القانون، أوضحت أن قانون مواجهة الأوبئة مهم، ويسد فراغ تشريعي، خاصة بعد ايقاف العمل بقانون الطوارىء، حيث لم يعد للحكومة آلية لإتخاذ أي اجراءات استثنائية لمواجهة أي وباء.

المصرى اليوم

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