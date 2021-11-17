«ختان الإناث ومشكلاته» محاضرة بثقافة السويس

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عقدت مكتبة نادى الشرطة الفرعية، بفرع ثقافة السويس التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، محاضرة بجمعية الحسين الخيرية بعنوان «ختان الإناث ومشكلاته» حاضرتها عبير على أمين، التي تحدثت فيها عن ختان الإناث بين الواقع وبين والموروثات، وبين الواقع الأليم والصعب الذي يتمثل في تفشي الجهل والمفاهيم المغلوطة عن ختان الإناث، والتي تنتشر في الأحياء الشعبية بصورة كبيرة، وينتج عنها العديد من المشاكل الزوجية للفتيات بعد الزواج، مع تعدد حالات الطلاق والهجر، والأخطر من ذلك تعدد حالات وفيات الفتيات بعد عمليات الختان نتيجة النزيف أو العدوى بأمراض فيروسية صعبة مثل الإلتهاب الكبدى الوبائىB وC، كما قامت بشرح وجهة نظر العلم والطب في موضوع ختان الإناث، وكيف أنه مرفوض تماما، بالإضافة إلى وجهة نظر الدين، في رفضه لكل ما يضر بصحة الفتاة والأسرة.

وأختتمت الندوة بالإجابة على تساؤلات السيدات التي طرحت خلال المحاضرة.