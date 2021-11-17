تفاصيل رابع حلقات حكاية «ويبقى الأثر» .. جد أبناء نجلاء بدر يهددها

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

حققت الفنانة نجلاء بدر، ردود افعال إيجابية بعد عرض الحلقة الرابعة من حكاية «ويبقي الأثر»، من مسلسل إلا أنا، والذي تقوم ببطولته الفنانة نجلاء بدر، ولطفي لبيب وكريم كوجاك، والفنان محمد التاجي، بمشاركة إيناس كامل، ومصطفى درويش، والحكاية فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، ويخرجها أحمد يسري.

وخلال حلقة الثلاثاء قامت نجلاء، التي تجسد دور الأم «ياسمين» بالعثور على نجلها في الشارع، وهو ذاهب إلى البحر، لتقوم بتعنيفه بطريقة قاسية ليقوم بالاعتذار لها.

ومع مرور الحلقة تجد «ياسمين» نفسها في وضع محرج مع جد أولادها، والذي يجسد شخصيته محمد التاجي، ويقوم بتعنيفها بسبب سفرها دون أذنه، لتدخل في حالة خناق معه، بعدما هددها بعمل محضر في القسم بسبب سفرها دون أذنه، لأنه الوالي الشرعي للعيال، ليقوم بتعسيفها وتهديدها إذا لم تعود إلى القاهرة مرة أخرى.