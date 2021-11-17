إزالة 400 حالة تعد ضمن الموجة الــ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات ، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

وقال المحافظ، بحسب تقرير إدارة أملاك الدولة إنه قد تم إزالة 20 حالة تعد ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 398 حالة منذ بدء المرحلة الثالثة في 6 نوفمبر الجاري وحتى صباح اليوم، وذلك في ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر، سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر ، والتي بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الماضى ، فالمرحلة الثانية من 11 إلى 29 أكتوبر الماضى، فيما تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة الحالية، والتي تستمر حتى الـ 26 من الشهر الجاري.