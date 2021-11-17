أخبار عاجلة

حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح -
تحصين أكثر من 80 ألف ماشية في كفر الشيخ ضد القلاعية والوادي المتصدع -
معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية -
رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير -
أحكام دوائر الإرهاب في أسبوع على المتهمين بـ «قضايا العنف وحيازة مفرقعات» -
حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك -
حمادة أنور: توقف الدوري سيفيد الزمالك ويضر الأهلي -
«الطريق ده مقفول من 3 آلاف سنة».. يسرا توجه رسالة لـ الرئيس بعد افتتاح طريق الكباش -
مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو -
لبدء إنشاء محطة مترو المطبعة .. غلق كلى لشارع الهرم مع المحولات وحتى أبو الفرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إزالة 400 حالة تعد ضمن الموجة الــ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية

Print
إزالة 400 حالة تعد ضمن الموجة الــ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية إزالة 400 حالة تعد ضمن الموجة الــ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات ، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

وقال المحافظ، بحسب تقرير إدارة أملاك الدولة إنه قد تم إزالة 20 حالة تعد ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 398 حالة منذ بدء المرحلة الثالثة في 6 نوفمبر الجاري وحتى صباح اليوم، وذلك في ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر، سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر ، والتي بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الماضى ، فالمرحلة الثانية من 11 إلى 29 أكتوبر الماضى، فيما تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة الحالية، والتي تستمر حتى الـ 26 من الشهر الجاري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تبون يستقبل رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن

تبون يستقبل رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن

واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل

واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل

اتفاق الحكومة الألمانية لإنهاء عهد ميركل

اتفاق الحكومة الألمانية لإنهاء عهد ميركل

واشنطن تدعو الحكومة الليبية للقبض وتسليم عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي

واشنطن تدعو الحكومة الليبية للقبض وتسليم عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي