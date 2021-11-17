أخبار عاجلة

حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح -
تحصين أكثر من 80 ألف ماشية في كفر الشيخ ضد القلاعية والوادي المتصدع -
معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية -
رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير -
أحكام دوائر الإرهاب في أسبوع على المتهمين بـ «قضايا العنف وحيازة مفرقعات» -
حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك -
حمادة أنور: توقف الدوري سيفيد الزمالك ويضر الأهلي -
«الطريق ده مقفول من 3 آلاف سنة».. يسرا توجه رسالة لـ الرئيس بعد افتتاح طريق الكباش -
مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو -
لبدء إنشاء محطة مترو المطبعة .. غلق كلى لشارع الهرم مع المحولات وحتى أبو الفرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الزنك والنيكل يدخلان في القائمة الأمريكية للمعادن المهمة

Print
الزنك والنيكل يدخلان في القائمة الأمريكية للمعادن المهمة الزنك والنيكل يدخلان في القائمة الأمريكية للمعادن المهمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اقترحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) إدراج معدنى النيكل والزنك، في قائمة المعادن الهامة المعاد صياغتها. وعدد المعادن في القائمة من 35 إلى 50 في 2018، كما تم بالتوازى وإلى حد كبير تقسيم العناصر الأرضية النادرة ومعادن المجموعة الثمينة إلى كيانات منفصلة.

ووفق موقع ميننج دوت كوم، فقد أسقطت الصياغة الجديدة للقائمة والتى تمت مؤخرا، أربعة معادن هي: الهيليوم والبوتاس والرينيوم والسترونشيوم. وأضاف الموقع أن الولايات المتحدة هي أكبر منتج ومصدر صاف للهيليوم في العالم، في حين أنها تعتمد على الواردات للثلاثة الآخرين، وهى تعمل دائما بأساليب مختلفة على تخفيف أثر الاستيراد أو مخاطره، تم مجددا أيضا إسقاط اليورانيوم من القائمة بعد إعادة تصنيفه على أنه «وقود معدني» وليس مما يصنف كمعدن مهم .

وأكد الموقع أن النيكل والزنك، الإضافتان الجديدتان الوحيدتان، يعكس كل منهما تطورًا في المنهجية المستخدمة لتحديد ما إذا كان المعدن مهمًا لرفاهية الاقتصاد الأمريكى أم لا.

وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تعتمد الولايات المتحدة على واردات النيكل المكرر لنحو نصف استهلاكها السنوي.

وكان أكبر ثلاثة موردين في العام الماضي هم كندا (42٪) والنرويج (10٪) وفنلندا (9٪)- وكلها دول تعتبر «صديقة»، وهذا العرض الحميد نسبيا كان قد أبقى النيكل بعيدًا عن قائمة المعادن الهامة في الماضي. وحاليا تم تضمينه، لأن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وسعت معنى المعايير الحرجة لتتجاوز التجارة الخارجية وظروفها، ولأن النيكل مهم جدا في سباق صناعة السيارت الكهربائية المحتدم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح

حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح

تحصين أكثر من 80 ألف ماشية في كفر الشيخ ضد القلاعية والوادي المتصدع

تحصين أكثر من 80 ألف ماشية في كفر الشيخ ضد القلاعية والوادي المتصدع

معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية

معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية

رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير

رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير