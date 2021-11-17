غدًا .. فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بني سويف

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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الجدول الزمني المقترح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي2021/2022 ، والتي ستنطلق غد الخميس 18 نوفمبر، مؤكداً أن أعمال سحب وتقديم استمارات الترشح ستجري في نفس اليوم، وإعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد 21 نوفمبر، وسيتم تلقى طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر.

وأضاف الدكتور منصور أنه سيتم فحص الطعون المقدمة يوم الثلاثاء 23 نوفمبر، وإعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 24 نوفمبر، وفتح باب الدعاية الانتخابية يوم الخميس 25نوفمبر، مشيراً إلى بدء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 28نوفمبر، ويليها انتخابات الإعادة يوم الإثنين الموافق 29 نوفمبر

وأشار رئيس جامعة بنى سويف إلى إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 20 نوفمبر، وبعد ذلك انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات 1 ديسمبر، على أن تختتم انتخابات الاتحادات الطلابية يوم الخميس 2 ديسمبر بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة