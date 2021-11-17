غلق وتشميع أكاديميتي تدريب لإدارتهما بدون ترخيص في بني سويف

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واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم برئاسة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها : الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، الصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

وقامت اللجنة بتنظيم حملة رقابية على المراكز العلمية وأكاديميات التدريب بمدينة بني سويف، أسفرت عن غلق وتشميع مركزين للتدريب لوجود مخالفات، شملت، مزاولة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة، عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم الإعلان عن الأسعار.

شارك في الحملة: علاء الصغير نائب رئيس المدينة، أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، والدكتور أحمد عبدالعظيم طه والدكتور مصطفى محمود من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وهيثم معبد، ومحمد سيد من الرقابة التموينية، وسامح ياسين، ومحمد حسين من فرع جهاز حماية المستهلك.