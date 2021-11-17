قصر الطفل يقيم ورشة حكي لذوى الاحتياجات الخاصة

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تضمنت ورشة حكي بعنوان «الحواس الخمسة» من أجل تنمية الحركية والذهنية لدى الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة، وتنمية العديد من المهارات التي تثبت وجوده في هذا العالم وتزيد من مهارات الإتصال والتواصل مع مجتمع من حوله، ومنها مهارة الاستماع، بالإضافة إلى تنمية المهارات الحركية «حركة الأصابع وحركة اليد»، إلى جانب مناقشة بعض الأسئلة البسيطة أثناء سرد القصة.

بجانب ذلك أقيمت ورش قص ولصق، وورشة تلوين لتشجيع الأطفال على تطوير وتنمية مواهبهم ليكونوا قادرين على شغل وقت فراغهم بأنشطة نافعة تزيد من متعتهم، بجانب عمل فراشة من الفوم الجليتر والعصا الشيش.

يأتى ذلك ضمن الفعاليات التي تهتم هيئة قصور الثقافة بتنفيذها من أجل تنشيط وتنمية المهارات لدى الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة والتى تولى هيئة قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة اهتماما بالغا بهم في محاولة من الهيئة لمساعدتهم على الاندماج مع المجتمع ومحاولة لتطوير أدواتهم المعرفية في الحياة بما يعود عليهم بالنفع .