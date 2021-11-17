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بدء نوة المكنسة.. أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في الإسكندرية

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بدء نوة المكنسة.. أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في الإسكندرية بدء نوة المكنسة.. أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في الإسكندرية

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تعرضت مناطق متفرقة بالإسكندرية، واجزاء من الساحل الشمالى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لهطول أمطار متوسطة، مصحوبة بانخفاض طفيف في درجات الحرارة فيما لم تتاثر حركة المرور بجميع الطرق الرئيسية والفرعية حتى الان .

يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض لموجة من التقلبات الجوية مصحوب بإنخفاض في درجات الحرارة بالتزامن مع بدء نوة المكنسة، فيما لم تتأثر حركة الملاحة البحرية وأعمال الصيد.

من جانبها، دفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء بعشرات من السيارات للتمركز أسفل الكبارى ومداخل الأنفاق لشفط أي تراكمات لمياه الأمطار بشوارع الإسكندرية وضمان استمرار السيولة المرورية.

وبدوره شدد اللواء محمد الشريف على جميع الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى على مدار ٢٤ ساعة لمواجهة الاثار المحتملة لنوة المكنسة.

وتفقد المهندس محمد رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى استعدادات كسح مياه الأمطار بمناطق متفرقة من الإسكندرية.

ووجه رسلان، بتمركز سيارات الصرف الصحي لشفط أي تراكمات لمياه الأمطار بشوارع وميادين الإسكندرية.

بدء نوة المكنسة.. امطار متوسطة على مناطق متفرقة بالإسكندرية

المصرى اليوم

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