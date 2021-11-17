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لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد ()

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لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو) لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد ()

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قالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، إن علاقتها قد تكون منعدمة بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها لا تمتلك أي حساب على السوشيال ميديا.

وأضافت خلال حلولها ضيفة على لميس الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة» الذي يذاع على شاشة ON : «مسلسل إجازة مفتوحة الذي قدمت فيه شخصية بيجا، أخذ مناحى الحياة ومشاكلها الكثيرة وظواهرها الغريبة، وناقشها من منظور واقعى».

ومازحت الإعلامية لميس الحديدي خلال البرنامج، الفنانة سميحة أيوب، قائلة: «سميحة أيوب لو جالك عريس تتجوزي؟»، فردت الفنانة، قائلة: «لا.. هنضحك الناس علينا ليه، الست بيجا في مسلسل إجازة مفتوحة حاجة وسميحة أيوب حاجة تانية».

المصرى اليوم

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