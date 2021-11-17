بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات

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تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ندوة بعنوان «أربعون عاما على استشهاد الرئيس محمد أنور السادات». وتتعقد الندوة في تمام الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ١٨/١١/٢٠٢١.

يرأس الجلسة الأولى أ. د. أشرف مؤنس ويتحدث فيها كل من: اللواء أ. ح. دكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا،

ويتحدث عن استخدام الرئيس السادات للقوة الذكية لتحرير سيناء، ود. محمد محسن أبوالنور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، ويتحدث عن السياسة الخارجية للرئيس السادات تجاه إيران 1970- 1981، ود. أحمد محمد عبدالمعز، مدرس التاريخ الحديث والمعاصر بآداب المنيا،

ويتناول موضوع البعد الأفريقي في السياسة الخارجية المصرية في عهد السادات«، وأ.د. محمد عزيز ،أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بآداب سوهاج، ويتحدث عن موقف ليبيا من إدارة الصراع العربي الإسرائيلي.

ويرأس الجلسة الثانية أ. د. أحمد الشربيني ويتحدث فيها كل من: أ.د. شريف عبدالجواد، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد بآداب المنيا، ويتناول موضوع السادات وأداة الصراع العربي الإسرائيلي، د. راضي جودة، باحث أول بدار الوثائق القومية، ويتحدث عن دور

السادات في تنمية إقليم قناة السويس، ود. سحر حسن، باحث بمركز تاريخ مصر المعاصر، وتتحدث عن صورة السادات في الدراما المصرية، واللواء أ. ح ناجي شهود ،المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ويتناول موضوع: السادات والإدارة الذكية للقوى الشاملة.