أخبار عاجلة

تحصين أكثر من 80 ألف ماشية في كفر الشيخ ضد القلاعية والوادي المتصدع -
معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية -
رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير -
أحكام دوائر الإرهاب في أسبوع على المتهمين بـ «قضايا العنف وحيازة مفرقعات» -
حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك -
حمادة أنور: توقف الدوري سيفيد الزمالك ويضر الأهلي -
«الطريق ده مقفول من 3 آلاف سنة».. يسرا توجه رسالة لـ الرئيس بعد افتتاح طريق الكباش -
«ذبحة صدرية» .. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية بسمة وهبة -
محمد بركات ينتقد حكم الزمالك وسيراميكا كليوباترا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949

Print
«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949 «زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال في قصيدة «فلسطين»: «أخي جاوز الظالمون المدى.. فحقَّ الجهادُ وحقَّ الفـِدا.. أخى أيها العربىُّ الأبىّ.. أرى اليوم موعدنا لا الغدا.. أخي أقبل الشرقُ في أمةٍ.. تردُّ الضلال وتُحيى الهُدى» وقال في كليوباترا «كليوباترا أي حلم من لياليك الحسان.. طاف بالموج فغنى وتغنى الشاطئان.. وهفا كل فؤاد وشدا كل لسان.. هذه فاتنة الدنيا وحسناء الزمان.. بعثت في زورق مستلهم من كل فنِّ.. مرح المجداف يختال بحوراء تغنى» وقال في الجندول: «مر بى مستضحكا في قرب ساقى.. يمزج الراح بأقداح رقاق.. قد قصدناه على غير اتفاق.. فنظرنا وابتسمنا للتلاقى.. وهو يستهدى على المفرق زهره.. ويسوى بيد الفتنة شعره..حين مست شفتى أول قطره..خلته ذوَّب في كأسى عطره«والقصائد الثلاث لحنها وغناها عبدالوهاب، هذا هو على محمود طه الذي تقول سيرته إنه ولد في 3 أغسطس 1901 بالمنصورة لأسرة من الطبقة الوسطى وتخرج في مدرسة الفنون التطبيقية في 1924،وعمل مهندس مبان في ثم في البرلمان وعاش حياة متيسرة، ومن دواوينه»الملاح التائه«و»أرواح وأشباح«و»شرق وغرب«و»زهر وخمر«و»أغنية الرياح الأربع «و»الشوق العائد«.تميز شعر على محمود طه بالرشاقة اللغوية، والتمرد على القافية الواحدة والنزوع للغنائية والرومانسية، والإعلاء من شأن العاطفة والجمال. كان واحدا من أقطاب مدرسة أبوللو إلى أن توفى» زي النهارده«في 17 نوفمبر 1949 وهو في قمة عطائه وشبابه ودفن بالمنصورة، ورغم افتتانه بالمرأَة فإنه لم يتزوج. صدرت عن «طه» عدة كتب، منها«على محمود طه الشاعر والإنسان» لأنور المعداوى وصدرت أعماله الكاملة في بيروت.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تبون يستقبل رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن

تبون يستقبل رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن

واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل

واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل

اتفاق الحكومة الألمانية لإنهاء عهد ميركل

اتفاق الحكومة الألمانية لإنهاء عهد ميركل

واشنطن تدعو الحكومة الليبية للقبض وتسليم عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي

واشنطن تدعو الحكومة الليبية للقبض وتسليم عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي