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«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987

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«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987 «زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987

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ترك الفنان عبدالمنعم إبراهيم وراءه رصيدا فنيا متنوعا وغنيا بين الإذاعة والسينما والمسرح والدراما التلفزيونية وكان الغالب على أدواره الطابع الكوميدي وهناك باقة من أدواره التي لاتنسي ومنها دور مدرس اللغة العربية في فيلم السفيرة عزيزة ودوره في إشاعة حب والصحفى المحايد في القاهرة 30 والصحفى في مسرحية سكة السلامة والطيار في فيلم وداع في الفجر مع كمال الشناوي والذي ظهر فيه الرئيس الأسبق مبارك في لقطة عابرة في غرفة عمليات القوات الجوية وأيضا الغفير في الزوجة الثانية والمجنون في بين السما والأرض والابن ياسين في بين القصرين والشيخ عبدالبر في فيلم إسماعيل يس في الأسطول غير أدواره بمحموعة من الأفلام الخالدة ومنها الوسادة الخالية وسر طاقية الإخفاء وآه من حواء والزوجة 13 وعدو المرأة وغرام في الكرنك..ثم كانت أعماله الدرامية في التليفزيون والذي غلب عليها المذاق التراجيدي، وعبدالمنعم إبراهيم مولود في 24 أكتوبر 1924 ببنى سويف وتعود جذوره لبلدة ميت بدر حلاوة بالغربية وحصل على دبلوم الصنايع والتحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج في 1949 وانضم لفرقة المسرح الحديث ثم لمسرح الدولة ثم لفرقه إسماعيل يس وكان قد اتجه في بداياته للإذاعة وكان من نجوم الكوميديا الكبار الذين انطلقوا من البرنامج الإذاعى الشهير «ساعة لقلبك» وعمل في التليفزيون وتألق بالعديد من المسلسلات منها زينب والعرش وأولاد آدم: كان «إبراهيم» يجيد اللغة العربية وتشهد على ذلك أدواره التي أداها في المسرح القومى، ومنها حلاق بغداد ومعروف الإسكافى، وقد توفى «زي النهارده» في 17 نوفمبر 1987.

المصرى اليوم

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