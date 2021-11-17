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باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات

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باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات

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قال أحمد أبوعلى باحث اقتصادي، إن تداعيات جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على الذهب، لافتا إلى أن المواطن في أقبل على شراء الذهب خلال جائحة كورونا ونظر له كمحظة ادخارية يمكن أن يحولها لمال في أي وقت.

وأشار «أبوعلي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، إلى أن أسعار الذهب مرتبطة بمعدلات التضخم العالمية، حيث كلما كان هناك ارتفاع في مستويات التضخم وأسعار الدولار، فأنه يكون هناك تصاعد في أسعار الذهب.

وأضاف أن المواطن يلجأ للذهب ليحافظ على قيمة أمواله، لافتا إلى أن في بداية جائحة كورونا كسر حاجز الـ 1000 جنيه، وهناك أشخاص حققوا أرباح كبيرة في هذه الفترة.

ولفت إلى أن العقار بدأ ينافس الذهب بقوة في الاستثمار خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن المطورين العقاريين بدأوا يقدموا تسهيلات، منوها بأنه يفضل الاستثمار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات الذهبية.

المصرى اليوم

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