جامعة عين شمس تنظم دورة عن إدارة المخلفات بكلية الدراسات العليا للبحوث البيئية

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نظمت جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئية، دورة حول إدارة المخلفات، وبالتعاون مع مركز الأستشارات وبالبحوث البيئية وحدة التحول الأخضر ضمن «مشروع شمس بي جرين» .

وأوضحت الدكتورة نهي دنيا عميد كلية الدراسات العليا للبحوث البيئية، أن تدوير المخلفات الصلبة والعضوية والحيوية وإنتاج طاقة نظيفة يعد من الأفكار الجديدة المتألقة والمبدعة في محاولة رسم طريق جديد وحقيقي لتغير الوضع البيئي مشيرة ان ذلك ما بدأته كلية الدرسات العليا والبحوث البيئية، حيث قامت بإنشاء وحدة التحول الأخضر ضمن «مشروع شمس بي جرين»، الذي يتكون من تسع برامج ووحدات مختلفة، وهما «وحدة كبس المخلفات الصلبة بلاستيك وكانز، وحدة فرز المخلفات سير فرز، وحدة إنتاج السماد العضوي من المخلفات العضوية، وحدة إنتاج البيوجاز biogas من المخلفات العضوية، وحدة إنتاج الكهرباء من الرياح، وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وحدة تدوير الورق، وحدة تحول البلاستيك إلى فايبر، وحدة تدوير المياە الرمادية، ذلك بواسطة وكلاء البيئة بالاضافة إلى نخبة من والاساتذة المختصين بكلية الدراسات العليا للبحوث البيئية؛ وذلك بهدف دعم الإهتمام بمجالات التنمية المستدامة وترشيد استهلاك الطاقة بأنوعها وحماية البيئة والاقتصاد الأخضر مما يساعد على تغير الواقع البيئي المحيط.