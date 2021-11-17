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محمد شبانة يكشف تهديدات كارتيرون بالرحيل عن

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محمد شبانة يكشف تهديدات كارتيرون بالرحيل عن الزمالك محمد شبانة يكشف تهديدات كارتيرون بالرحيل عن

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كشف الإعلامي محمد شبانة، حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي موقفه بشأن الاستمرار مع الفريق حال عودة المجلس السابق في الفترة المقبلة.

وقال محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية : «كارتيرون، أبلغ وكيل أعماله وإدارة الزمالك بأنه لن يستمر يوم واحد في النادي حال عودة المجلس السابق ويرفض بشكل نهائي التعامل معهم بسبب الأزمات السابقة معهم.

وتابع : «هدد كارتيرون بفسخ التعاقد عقب مباراة الإسماعيلي حال عودة المجلس السابق وإنهاء علاقته مع النادي بشكل رسمي».

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك، الجمعة المقبل، على الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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