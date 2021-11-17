شوبير يوجه رسالة إلى محمد شريف

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة إلى محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، وذلك بعد الاداء الذي ظهر عليه في مباراة الجابون.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» :«محمد شريف، بذل مجهودًا كبيرًا خلال مباراة الجابون، وكان ينزل إلى وسط الملعب للقيام بالأدوار الدفاعية».

ووجه شوبير رسالة إلى محمد شريف، قائلا:«أنت مش تحت الاختبار، أنت لاعب كبير أوي ولاعب مميز، ومطلوب وجودك مع المنتخب، مش معني أن البرتغالي كارلوس كيروش، استبعدك من مباراتي ليبيا، انك تحت الاختبار».

يذكر أن منتخب مصر الفوز على الجابون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.