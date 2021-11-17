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سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي ()

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سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي (فيديو) سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي ()

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قالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب إنها تزوحت الفنان الراحل محسن سرحان، في سن المراهقة، مشيرة إلى أن الزواج أستمر 3 سنوات فقط .

وأضافت خلال حلولها ضيفة على إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» الذي يذاع على شاشة :«أنا افترقت عنه وأنا عندي 18 سنة، قعدنا 3 سنين وفي الفترة دي توقفت عن المعهد. قعدني في البيت وأنا كنت مبسوطة قوي إن أنا قاعدة في البيت. وبعدين سقطت الأقنعة، فرجعت تاني للفصل اللي خرجت منه، وكنت داخلة السنة الثالثة.

وتابعت : «الفنان الكبير زكي طليمات كان حزين حزن شديد جدا إني تزوجت، كان ليا زميل وجارنا اسمه إبراهيم فتيحة، عرف إني سبت البيت، وراح قال للأستاذ زكي، فقال له روح لسميحة في بيت أهلها وقول لها تيجي وأنا هدخلها في نفس الفصل».

وأختتمت : «روحت للأستاذ زكي، وكان الحقيقة لقاء عاطفي جدا، خدني في حضنه وطبطب عليا،، وقالي إنتي وردة يدوب هتبدأ تتفتح».

المصرى اليوم

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